Dode na schietpartij in Oost, één persoon aangehouden

Bij een schietpartij aan de Fizeaustraat in Oost is gisteravond een dodelijk slachtoffer gevallen. Iemand anders raakte zwaargewond. Hij is aangehouden als verdachte. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie.

De melding van het schietincident kwam iets na 20.30 uur. Meerdere hulpdiensten, waaronder politie en ambulance, kwamen op de melding af. Bij aankomst trof de politie twee mannen zwaargewond aan. Beide mannen zijn daarna met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Een van hen is daar overleden aan zijn verwondingen. De ander ligt nog zwaargewond in het ziekenhuis. Volgens een woordvoerder van de politie is hij aangehouden als verdachte in de zaak.

Drie knallen

Een omwonende van de Fizeaustraat laat aan AT5/NH Amsterdam weten dat er drie knallen zijn gehoord rond 20.30 uur. Specialistische eenheden van politie hebben ter plaatse onderzoek gedaan naar de schietpartij. Wat er precies is voorgevallen is vooralsnog niet duidelijk. In een bericht op Twitter vraagt de politie mensen die informatie hebben over de schietpartij zich te melden.