Timber over zijn goal tegen Willem II: "Buikje ertegenaan en hij ging erin"

Het was een koude, natte en moeizame wedstrijd voor Ajax tegen Willem II gisteren in Tilburg. Tien minuten voor tijd wist Jurriën Timber de winnende 1-0 te maken. ''Hij kwam net vervelend. Dus ik dacht van ja, buikje ertegenaan en hij ging erin.''

Ajax slaagde er moeilijk in om in het winderige Tilburg tot veel kansen te komen. ''Soms heb je van die wedstrijden in het seizoen, en zo eentje was het vandaag. Gewoon heel lastig, het weer zat niet mee, het veld was super glad en ja je scoort niet. Dus dan wordt het heel lastig en moet je blijven geloven en zijn die drie punten het belangrijkste denk ik.''

Ajax-trainer Erik Ten Hag uitte zijn frustraties tijdens de persconferentie over het tijdrekken van tegenstander Willem II. ''Waar ik boos over was, is dat tijdrekken wat al vanaf de eerste minuut gebeurde. En uiteindelijk zie je dan hoeveel tijd ze bijtrekken, dat is heel erg weinig... En daar zat een beetje de ergernis.''

Benauwde zege of niet, Timber is blij met de winst op Willem II. ''Het is toch lekker dat je deze mee kan pakken, we hebben voor de winterstop die punten verloren uit bij zulke clubs. Ik denk als je kampioen wil worden, moet je deze wedstrijdjes winnen.''

Ten Hag sluit zich daarbij aan en richt zich vast op het volgende grote duel: ''Nou we zijn weer een streepje dichterbij, op naar de volgende. Maar eerst hebben we wat anders te doen, want we gaan eerst naar Lissabon.'' Ajax speelt komende woensdag in de Champions League tegen Benfica. Om 21.00 uur trappen de Amsterdammers in Lissabon af in het eerste duel in de knock-outfase van de Champions League