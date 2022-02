IKEA moet winkel sluiten door stormschade aan dak

IKEA heeft de vestiging in Zuidoost vanmiddag moeten laten sluiten omdat er stormschade is aan het dak. De aanwezige bezoekers moesten het pand verlaten. Dat laat een woordvoerder van de winkel weten. De zaak blijft in ieder geval vandaag dicht.

Ze zeggen leuk ff naar de Ikea Utrecht hadden ze geen bed, Amersfoort was net uitverkocht. Wij vandaag naar Amsterdam want daar waren ze op voorraad…. Wat denk je dicht ivm een technische storing. 🙈 dus nu op weg naar Haarlem. Zijn er nog maar 3 beschikbaar duim even aub! 🤞🏼

De woordvoerder laat weten dat er door de storm schade is ontstaan aan het dak van het pand in Zuidoost. Uit voorzorg is besloten de winkel te sluiten. ''Wij hebben wij vanmiddag de voordeur gesloten en gewacht tot de laatste klant weg was, toen we schade aan het dak constateerden.''

Hoe groot de schade precies is aan het dak van de winkel is nog niet bekend. Dat zal later worden onderzocht.