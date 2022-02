Stormschade bij Spaklerweg, drie metro's rijden anders

De schade op Spaklerweg ontstond zondagavond laat, toen er zonnepanelen van een dak waaiden en op het spoor terechtkwamen. De schade is dusdanig dat er voorlopig geen metro's langs kunnen.

Andere route

Drie metrolijnen rijden daarom dus een andere of kortere route dan normaal. Metro 51 stopt tijdelijk niet op alle metrohaltes tussen Spaklerweg en Amsterdam Centraal. In plaats daarvan rijdt via halte Van der Madeweg door naar naar halte Gaasperplas in Zuidoost.