Ruim anderhalf miljoen euro aan subsidies voor evenementen in de stad

De gemeente trekt dit jaar 1,6 miljoen euro uit voor de ondersteuning van evenementen in de stad. Onder andere Pride, Sail, Amstardam Dance Event, Sinterklaasintocht, en het Light Festival kunnen rekenen op een subsidie van een ton of meer.

"Organisatoren van evenementen staan voor grote uitdagingen: reserves zijn uitgeput, aantallen bezoekers en inkomsten zijn onzeker, sponsoren zijn weggevallen en veel personeel is vertrokken. Gelukkig ziet het er naar uit dat evenementen de komende maanden kunnen doorgaan zonder veel beperkingen", aldus Egbert de Vries, waarnemend wethouder Economische Zaken.

Uitmarkt

Twintig evenementen ontvangen de subsidie, van het Bredewegfestival (22.454 euro) tot de Pride (250.000 euro). De Uitmarkt heeft nog geen geld toegekend gekregen, omdat het plan dat bij de gemeente werd ingediend uitgaat van dezelfde coronabeperkingen als in 2021. Volgens de gemeente is het nog maar de vraag of daar eind augustus nog rekening mee moet worden gehouden. "Het college heeft daarom besloten de subsidie aan Stichting Uitmarkt op te schorten en haar gelegenheid te bieden om het concept aan te passen."

Met de subsidies uit het Evenementenfonds steunt de gemeente evenementen die van belang zijn voor de stad. Het fonds is bedoeld voor evenementen in de openbare ruimte die (deels) vrij toegankelijk zijn, beeldbepalend zijn voor Amsterdam, een ideëel karakter hebben en passen bij de uitgangspunten ‘creatief, duurzaam en innovatief. Daarnaast is de subsidie bedoeld voor nieuwe initiatieven.

De gemeentelijke steun mag maximaal 50 procent zijn van de totale begroting; een evenement moet zelf dus tenminste de helft van de inkomsten genereren.