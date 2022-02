Ajax en familie Nouri komen schadevergoeding overeen

Eerder werd al bekend dat een aangekondigde arbitragezaak van de baan was. Na jarenlang gesteggel bereikten de familie en de Amsterdamse club toch een akkoord. Ajax zal naast het genoemde geldbedrag ook alle kosten die sinds de zomer van 2017 zijn gemaakt voor de verpleging vergoeden en de club zal dit ook blijven doen in de toekomst.

"Het is goed dat er overeenstemming is bereikt, waardoor we dit af kunnen sluiten. We realiseren ons allemaal dat daarmee het leed voor Abdelhak en zijn naasten niet voorbij is. Het blijft een enorm verdrietige situatie, zo voelen wij dat hier bij Ajax ook", aldus Ajax-directeur Edwin van der Sar.

Tekortgeschoten

Nouri zakte op 8 juli 2017 op het veld in elkaar tijdens een oefenduel. Later bleek dat de behandeling van de destijds 20-jarige speler op het veld tekort heeft geschoten, waardoor hij ernstige en blijvende hersenschade heeft opgelopen.

Het lukte de familie van de speler en Ajax lange tijd niet om tot een schadevergoedingsregeling te komen voor bijvoorbeeld de kosten van zijn verzorging en de vergoeding van immateriële schade. De familie spande daarom een zaak aan, maar die was eind vorig jaar dus al van de baan.