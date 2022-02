Stad NL V Buurt waarschuwde al voor 'gevaarlijke' boom dodelijk ongeluk: "Vooral boos op gemeente"

De gemeente Diemen was al langer in gesprek met de bewoners van de Weesperstraat over het verwijderen van een boom die daar omviel tijdens de storm. Afgelopen vrijdag overleden drie mensen tijdens de storm in de regio Amsterdam, als gevolg van omvallende bomen. In Diemen kwam daarbij een 44-jarige automobilist om het leven. Bewoners zagen het ongeval gebeuren en zijn boos. "Had hier gewoon serieuzer mee omgegaan."

"Schat, het is niet goed! Ik ga nu naar buiten!", schreeuwde de man van Marja Hermes aan de telefoon rond 15.30 uur afgelopen vrijdag. Hermes was gaan werken, maar haar man was expres thuis gebleven om de bomen rondom hun woning in de gaten te houden. Helaas mocht het niet baten.

Bloemen voor het slachtoffer op de Aalsmeerweg

"Hij zat binnen en hoorde een keiharde klap. Hij is naar buiten gerend", vertelt Hermes. Samen met een aantal medewerkers van een nabijgelegen bedrijf probeerde haar man de boom te verplaatsen. "Maar die boom was zo groot, dat was al binnen een seconde gebeurd." Het slachtoffer was op slag dood.

Quote "Ik dacht: 'Het zal toch niet die boom zijn' Marja Hermes - Bewoner Weespervaart Diemen

"Boos op de gemeente" Onvrede is er voor Hermes vooral omdat het stel al langer gesprekken had met de gemeente over de boom. "Ik was vooral boos op de gemeente. We hebben echt meerdere malen hierover met hovenieren gekletst en met mensen van de gemeente. Nota bene afgelopen week is er nog iemand komen kijken."

Marja bij de omgevallen boom

De gemeente Diemen bevestigt dat er inderdaad contact was met de bewoners en dat de gezondheid van de boom nog onderwerp van onderzoek was. Omdat er sprake was van scheefstand, was de gemeente juist afgelopen week nog langs geweest. "Helaas heeft de werkelijkheid ons afgelopen vrijdag ingehaald, met hele wrange gevolgen. Onze gedachten zijn bij de nabestaanden van het slachtoffer en we wensen hen sterkte." aldus een de medewerker van de gemeente Diemen. Op verschillende plekken waar slachtoffers om het leven kwamen zijn bloemen neergelegd.