Kale & Kokkie gespannen voor Champions League-kraker: "Benfica blijft iets speciaals"

"Ik denk dat Ajax in goede doen die wedstrijd gaat winnen, maar het wordt geen makkie." Rasajacied Kale denkt dat Ajax de Champions League-kraker tegen Benfica woensdag wel moet kunnen winnen, maar zeker niet zonder slag of stoot. "Het blijft Portugal."

Ajax speelt woensdagavond de achtste finale van de Champions League. De vraag is met welk middenveld Erik Ten Hag gaat beginnen. Kale denkt dat Gravenberch zal beginnen in plaats van Álvarez. Berghuis zal de nummer 10 positie op zich nemen. Kokkie doet zijn becommentariëring dit keer vanaf een zwaan in België.

De Portugezen staan momenteel derde in de nationale competitie, terwijl Ajax eerste staat in de Eredivisie. "Ik denk dat je een lastige pot gaat krijgen, zoals we het altijd lastig krijgen tegen Portugese ploegen. We hebben natuurlijk Sporting twee keer van het veld gepoetst, maar dat geeft geen garanties voor de toekomst", aldus Kale.

Hij vervolgt: "Ajax in goede doen, moet Benfica kunnen hebben. Maar er staan wel een aantal jongens die ook kunnen voetballen. Er staat een spits uit Uruguay, die weet ze er wel in te leggen. Dus je zal heel geconcentreerd achterin moeten zijn."