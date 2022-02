Campagne moet jongeren naar stembus lokken: ''Jongeren zijn de toekomst van de stad''

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart kunnen jongeren van zestien en zeventien jaar voor het eerst hun stem uitbrengen op de stadsdeelcommissie in hun eigen wijk. Maar gaan jongeren wel van hun stemrecht gebruik maken? Volgens de gemeente is de opkomst van jongeren bij de stembus te laag. Met de campagne "Maak je debuut, stem voor je toekomst" wordt jong Amsterdam opgeroepen een stem uit te brengen. In Amsterdam Informeert vertelt de bedenker van de campagne Roby Hormis hoe hij denkt jongeren te bereiken.

Om jongeren enthousiast te maken voor politiek is het volgens Hormis belangrijk dat er in een taal wordt gesproken die hen aanspreekt. Met de campagne "Maak je debuut, stem voor je toekomst" wordt aan jongeren uitgelegd dat iedere stem een verschil maakt: "Als jij niet stemt, beslist iemand anders voor jou."

Toch zijn de jongeren die we spreken wel van plan te gaan stemmen. "Nu mag het, dus maak er gebruik van," aldus een 19-jarig meisje. Haar vriendin, die vorig jaar voor het eerst mocht stemmen, vertelt dat ze toen nog niet helemaal snapte waarom je überhaupt zou gaan stemmen maar inmiddels is ze overtuigd. ''Toen ik hoorde dat je in bepaalde landen geen stemrecht hebt, ben ik het belang ervan gaan inzien."

Wat vinden jongeren belangrijk?

Uit een rapport van I&O Research blijkt dat jongeren in Nederland tussen de 18 en 24 jaar betaalbaar wonen erg belangrijk vinden. Ook jeugdhulp en groen in de stad staan in de top vijf. De Amsterdamse jongeren die wij spraken bevestigen dit. "Ik ben geboren en getogen in Amsterdam en heb nog geen eigen woning kunnen vinden. Daarom ga ik wel naar de stembus", zegt een student.