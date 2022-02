Voor- en nabeschouwing Benfica-Ajax: Studio Jaxie live op AT5

Fans van Ajax én Amsterdam kunnen morgen hun hart ophalen. De voor-, rust- en nabeschouwing van Studio Jaxie is morgen live op AT5 te zien. De uitzending komt vanuit de kroeg in hartje Centrum.

Studio Jaxie wordt gepresenteerd door Jasper Gottlieb en Daan Sutorius. Gastanalist is Menno Pot. De uitzending zal te zien zijn in drie delen. Een voorbeschouwing (20.15 - 20.55), analyse in de rust (21.50 - 22.00 uur) en de nabeschouwing (22.50 - 23.00 uur).