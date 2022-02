Ajax reist op volle sterkte richting Lissabon

Dat betekent dat Nico Tagliafico en ook Jurriën Timber allebei bij de selectie zitten. Tagliafico was afwezig bij het duel tegen Willem II, maar zit er nu weer 'gewoon' bij. Timber kwam bij zijn winnende doelpunt tegen de Tilburgers in botsing met de paal, maar gaf al aan na de wedstrijd dat het geen ernstige blessure was.

Gelijkspel

Morgenavond spelen de Amsterdammers in Estádio da Luz en dat is niet de eerste keer. In het Champions League jaar waar Ajax de halve finale wist te halen kwamen de twee elkaar tegen in de groepsfase. De wedstrijd in Lissabon eindigde toen in een gelijkspel (1-1).

Ajax wordt gesteund door zeker 3250 fans in het uitvak. Ook AT5 is aanwezig in de Portugese hoofdstad. De cameraploeg heeft onder meer een afspraak met de Portugese Ajax-legende Dani da Cruz Carvalho over de wedstrijd en zijn tijd in Amsterdam. Een interview met Dani en andere items komen woensdag in de loop van de dag online. Om 21.00 uur begint de wedstrijd.