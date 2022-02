Ajax leeft in Lissabon toe naar kraker met Benfica: "Hier hoef je je niet voor op te laden"

Woensdagavond is het zover, in Lissabon neemt Ajax het dan op tegen Benfica in de achtste finales van de Champions League. De ploeg van Erik ten Hag trainde dinsdag al even in Estádio da Luz, ook blikten Ten Hag en Daley Blind vooruit op de wedstrijd. Voor die laatste kan het duel een bijzonder tintje krijgen.

Een flink verschil, toch is die omschakeling makkelijk gemaakt, verzekert Blind. "Voor wedstrijden in de Champions League hoef je je niet op te laden. Dit is het niveau waar we graag willen spelen, waar we ons graag willen laten zien. Dus voor die omschakeling hoeven we niet veel te doen."

Nog maar een paar dagen geleden is het dat Ajax zich in de stromende Tilburgse regen naar een overwinning knokte op bezoek bij Willem II. Hoe anders zijn de omstandigheden in Lissabon, waar Ajax dinsdagmiddag arriveerde: 24 graden en een stralende zon.

Champions League-record

Mocht de ras-Ajacied morgen minuten maken, dan krijgt hij een mooi record in handen. Met 43 duels is hij dan de Ajax-speler die het vaakst uitkwam in de Champions League. In dat geval neemt hij het record over van Jari Litmanen. "Dat is persoonlijk wel bijzonder", zegt Blind. "Het is mooi en doet me goed. Het maakt me ook trots dat ik voor de club waar ik ben opgegroeid zoveel mooie wedstrijden heb mogen spelen in de Champions League."

Winston Bogarde

Toch ging het ook nog even over ernstiger zaken. Maandag kwam naar buiten dat Winston Bogarde, een van de assistenten van Ten Hag, zich schuldig zou hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. "Dat zijn natuurlijk kwesties die je liever niet hoort", aldus Ten Hag. "Maar het is een privé-kwestie. En twee onafhankelijke organen hebben de zaak niet-ontvankelijk verklaard en daar moeten we het dan ook bij laten."

En dus ligt de focus nu enkel en alleen bij het duel, dat volgens Ten Hag lastig genoeg zal worden. "Benfica kan zich heel goed instellen op een heel goede ploeg. Daar lopen wij niet voor weg en we weten dat we dat zijn. Ik denk dat juist de kracht van Benfica is om zich daar juist aan op te trekken en sterk voor de dag te komen. Wij zullen morgen echt heel erg goed moeten zijn om kansen te creëren."