Dag na gijzeling Leidseplein: rust is wedergekeerd, kogelgaten herinneren aan drama

Alsof er niets gebeurd is, op het Leidseplein in Amsterdam lijkt het een normale ochtend. Trams rijden rondt en mensen fietsen naar hun werk. Het licht in de Apple Store brandt en een beveiliger loopt in de winkel rond. Het enige wat nog aan gisteravond herinnert zijn de kogelgaten in het glas van het pand en de vele pers die buiten staat.

De grote hoeveelheid aanwezige pers en de kogelgaten in de ramen verraden de gijzeling. In alle drie de ramen aan de zijkant van de winkel zitten kogelgaten. De verslaggever die aanwezig is telt er vier, hetzelfde aantal dat de politie vannacht bevestigde tijdens de persconferentie over de gijzeling.

'Hoorde dat de hel losbrak'

Veel mensen nemen vanochtend een kijkje op het Leidseplein. Voorbijgangers maken foto's van de kogelgaten, zichtbaar verbaasd van de situatie die zich hier afspeelde.

Een omstander vertelt dat ze uren lang niet naar huis kon. De politie had een groot deel van de omgeving afgezet. Haar zusje was op het moment van de gijzeling wel in de omgeving aanwezig. "Ik was aan het werk en mijn zusje belde in paniek dat ze op het Leidseplein stond en allemaal mensen aan het rennen en schreeuwen waren. Ze moest van de politie naar binnen. Toen is ze naar huis gegaan en was het ook weer goed."

Bij een andere omstander moet het nog doordringen wat er allemaal is gebeurd. "Na het werk ging ik even naar mijn stamkroeg een kopstootje halen, toen hoorde ik dat de hel losbrak in de stad. Precies op de plek waar ik overstap. Ik loop van de twaalf naar de 1 toe (tramlijnen, red.), nog even bij een winkel naar binnen, en vijf minuten laten brak de hel los. Niet normaal toch", zegt de man verbaasd.

Gijzelaar eiste 200 miljoen in crypto's

De gewapende man die in de Apple Store op het Leidseplein in Amsterdam gister uren lang een man gijzelde, is een 27-jarige Amsterdammer. Dat meldt de driehoek van burgemeester, officier van justitie en politie vannacht in een persconferentie. De man zou 200 miljoen in cryptovaluta hebben geeist.

Rond 22.30 uur vroeg de gijzelaar om water. Dat werd toegezegd door de politie, die een robot stuurde om het water te brengen. De politie vermoedt dat de gijzelaar onder schot het water naar binnen moest brengen, maar zette het op een lopen. De verdachte zette onmiddelijk de achtervolging in en is toen aangereden door een auto van de Dienst Speciale Interventies (DSI). Hij ligt nu met zware verwondingen in het ziekenhuis.

De Apple Store in Amsterdam, maar ook in Haarlem, blijft vandaag en morgen dicht.