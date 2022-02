'Bizarre verjaardag' voor Haarlemse nieuwsfotograaf Michel van Bergen door gijzeling

Hij is nog aan het bijkomen van - zoals hij het zelf zegt - een ‘bizarre avond’: de Haarlemse nieuwsfotograaf Michel van Bergen. Nietsvermoedend is hij zijn verjaardag aan vieren, als zijn telefoon plotseling roodgloeiend staat met berichten over een mogelijke gijzeling.

De foto van Van Bergen, genomen vanuit het hotel - Inter Visual Studio / Michel van Bergen

Van Bergen had z’n verjaardag behoorlijk anders voorgesteld. Terwijl hij met familie een potje aan het bowlen is in Haarlem, loopt op het Leidseplein een gewapende man de Apple Store binnen. "We hebben het potje gewoon afgemaakt, maar toen ben ik toch maar naar Amsterdam gegaan", vertelt de fotograaf vanochtend aan NH Nieuws/Haarlem105. Beste plaatje Grote kans dat je wel eens een foto van Van Bergen hebt gezien. Waar een groot ongeluk of ramp is, is de Haarlemmer te vinden. Zijn foto’s verkoopt hij aan vrijwel alle Nederlandse media. Ook op deze site zie je werk van hem terug. Voor 'de beste nieuwsfoto' moet Van Bergen zichzelf regelmatig in lastige posities brengen.

Eenmaal in Amsterdam ziet het er in eerste instantie ook naar uit dat het een moeilijke avond wordt voor Van Bergen. "Er was een heel grote afzetting, we konden totaal niet in de buurt komen. Alles was afgezet, niet normaal."

De politie heeft een plek aangewezen waar journalisten kunnen staan: een zogenoemd persvak. "Maar dat was helemaal bij het Vondelpark, daar zag je niets", verzucht de fotograaf, die daar besluit de handen ineen te slaan met een collega-journalist. "Dus hebben we zo’n deelscooter geleend en zijn we naar het American Hotel (tegenover de Apple Store - red) gereden." Uiteraard stuit Van Bergen ook hier op een afzetting. "Maar de NOS stond er ook, dus wij vonden dat wij er ook mochten staan. Uiteindelijk hebben ze ons na wat aandringen toegelaten en zijn we op het scootertje het afgezette gebied ingereden." Na een aantal keer gecontroleerd te zijn, wordt hij binnengelaten in het hotel. "We mochten daar alleen geen foto maken, maar we konden wel koffie drinken aan de bar. Daar hadden we goed zicht op de situatie." Koffie Terwijl Van Bergen aan de koffie zit, komen de gijzelaar en gijzelnemer plotseling naar buiten gerend. Die laatste wordt aangereden door een politie-auto en blijft op de grond liggen. Sluipschutters houden hem met behulp van laserstralen onder schot. "Toen heb ik uiteraard wel wat bijzondere plaatjes geschoten." De foto die Van Bergen daar maakt, is uiteindelijk vrijwel overal terug te zien en wordt groot afgedrukt in De Telegraaf. Toch is de Haarlemmer er nuchter onder. "Ik doe gewoon m’n werk, het verslaan van dingen", zegt hij. "Maar een bizarre avond was het wel. Gelukkig maak je dit bijna nooit mee."