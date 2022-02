Locoburgemeester Groot Wassink bezoekt Apple Store na gijzeling: "Blij dat het zo is afgelopen"

Opluchting overheerst bij locoburgemeester Rutger Groot Wassink na de urenlange gijzeling maandagavond in de Apple Store aan het Leidseplein. Hij is blij dat iedereen in het gebouw ongedeerd naar buiten is gekomen. Om hen een hart onder de riem te steken bezocht hij vanmiddag enkele bedrijven in het Hirschgebouw.