Beveiligingsexpert kwalificeert politieoptreden als uitstekend: "Dader oogde extreem gevaarlijk"'

Met zijn achtergrond in de militaire elite-eenheid kijkt Rico Briedjal met een deskundig oog naar het politie-optreden van gisteravond. Volgens de beveiligingsexpert maakte de gijzelnemer een nogal onprofessionele indruk. Daardoor was volgens Briedjal de situatie onvoorspelbaar en daarmee de dader ook extreem gevaarlijk. Het optreden van de politie kan op veel waardering rekenen van Briedjal.

"Politie reageerde uitstekend", zo laat Briedjal weten. "Je ziet dat er protocollen voor zijn en die werkten. Er werd direct opgeschaald, dus volgens mij ging dat heel goed." Volgens Briedjal is het aan de politie om op dat moment in te spelen op het scenario dat zich aandient. "Je wil antwoord op de vraag: wie is de gijzelnemer en hoe realistisch is de dreiging dat deze meneer gaat doen, wat 'ie zegt dat 'ie gaat doen. Je probeert te achterhalen hoeveel gijzelaars er zijn, hoeveel gijzelnemers. Op het moment dat het risico op escalatie hoog is, ga je als politie heel behoedzaam te werk."

Een stuk minder is Briedjal te spreken over de professionaliteit van de gijzelnemer. "Hij vertoont ongetraind gedrag", zo beoordeeld hij. "En iemand die ongetraind is, is heel onvoorspelbaar en dat maakt de situatie heel risicovol. Op het moment dat je ziet dat het een getraind iemand is, zie je hele rustige gedragingen. En dat was hier niet aan de orde. En dat maakt deze persoon extreem gevaarlijk."

Niet schieten, maar aanrijden Op het moment dat een robot een flesje water komt afleveren, komt de zaak ineens in een stroomversnelling. De 44-jarige Bulgaar die werd vastgehouden, ziet zijn kans schoon en slaat op de vlucht. De gijzelnemer zet direct de achtervolging in. De politie reageert meteen adequaat. Niet met kogels maar met een auto. Volgens Briedjal een weloverwogen keuze. "De specialisten hebben zoveel geweldsmiddelen tot hun beschikking en het is altijd een kwestie van proportionaliteit. En in Nederland kiezen we altijd voor het minst zware middel om het doel te bereiken. En in dit geval hebben ze gekozen niet te schieten, maar een minder zwaar middel te kiezen en 'm uit te schakelen met de auto." Ongeschonden komt de gijzelnemer er overigens niet van af. De 27-jarige Amsterdammer ligt met zware verwondingen in het ziekenhuis.