Twijfel jij nog wat je moet stemmen 16 maart? Vul het AT5 Kieskompas in!

Moet Amsterdam doorgaan met het versneld aardgasvrij maken van woningen? En moet er strenger of juist minder streng worden opgetreden tegen krakers? Zo maar twee stellingen uit het AT5 Kieskompas. Op 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen en kun jij stemmen op een partij die het beste bij jou past. Twijfel je nog? Beantwoord de vragen en zie welke partijen het meest in de buurt komen van jouw opvattingen.

Deze online stemhulp is ontwikkeld door Kieskompas in samenwerking met AT5. Het doel van het Kieskompas is om de verschillen tussen deelnemende partijen te laten zien, zodat je bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen een goed geïnformeerde keuze kunt maken. Alle antwoorden van de partijen worden onderbouwd door een verwijzing naar hun verkiezingsprogramma of een andere partijbron. Het Kieskompas heeft alles gecontroleerd.