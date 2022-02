Woningzoekenden spreken met koningin Máxima: "Heel spannend, maar ze heeft geluisterd"

Een enthousiaste en gespannen sfeer vanochtend bij stichting !WOON. Niemand minder dan koningin Máxima bracht namelijk een bezoek aan de locatie van de stichting in Nieuw-West. Ze was daar om samen met Amsterdammers te praten over de woonproblematiek in de stad. En dat brengt de nodige spanning bij Amsterdammers met zich mee: "Mijn lippenstift moet wel goed zitten."

De één doet zijn stropdas nog even recht, de ander werkt de laatste make up bij. "Het was nog een verrassing wie er zou komen, maar ik hoorde net dat het de koningin was. Ik vind het wel spannend", laat een wooncoach weten. "Ik weet niet eens hoe ik haar moet aanspreken", zei een zenuwachtige medewerker.

De locatie in Nieuw-West is er een waarvoor !WOON-directeur Evert Barlema bewust heeft gekozen. "In dit stadsdeel ervaren heel veel huurders problemen. Starters wonen bijvoorbeeld nog bij hun ouders omdat ze geen huis kunnen betalen."

Actie ondernemen

De aanwezigen zijn blij met het bezoek van de koningin: "Ik heb haar verteld wat we doen als vrijwilligers en hoe we mensen in de stad helpen", zegt Hellen Lavina, vrijwilliger bij !Woon. "Ik voel me daardoor een beetje meer gewaardeerd. Ze bleek ook maar gewoon een normaal mens!"

Of Máxima daadwerkelijk iets voor de betrokkenen kan betekenen, is nog maar de vraag: "Het is in ieder geval fijn dat ze heeft geluisterd, misschien dat het probleem zo duidelijker wordt", hoopt een woningzoekende. Directeur Barlema verwacht niet dat de koningin concreet actie zal ondernemen, "maar dit soort bezoekjes mag ze vaker doen!"