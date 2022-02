DENK en PvdA testen het AT5-Kieskompas: "Raar als ik op een andere partij uitkom"

"Gezonde spanning", zegt Fatihya Abdi van de Partij van de Arbeid voordat ze begint met het invullen van de dertig stellingen in het kompas. Samen met DENK-lijsttrekker Sheher Khan gaat ze de test aan: komen ze wel op hun eigen partij uit?



Eén van de stellingen gaat over of er minder ruimte voor de auto moet zijn in de stad, ook als winkels dan minder goed bereikbaar zijn met de auto. Voor DENK is het een belangrijk stelling, ze zijn het er niet mee eens. "Ik denk juist vanwege de coronacrisis dat we moeten gaan zorgen dat we meer ruimte creëren voor ondernemers zodat zij ook klanten kunnen ontvangen die met de auto komen", verklaart Khan.



De PvdA staat er anders in. "Ik ben het met deze stelling eens", stelt Abdi. "We zien dat de kosten voor openbaar vervoer (OV) de afgelopen tien jaar zijn gestegen. Voor veel mensen is het onbetaalbaar om met het OV te komen, zeker als je in Zuidoost, Nieuw-West of Noord woont." Daarom pleit Abdi voor gratis OV, volgens haar een oplossing om sociaal te zijn, maar ook bij te dragen aan het oplossen van klimaatverandering.

Uitslag

De laatste stelling gaat over of het diversiteitsdenken in Amsterdam te ver is doorgeslagen. DENK-lijsttrekker Khan kiest voor de optie 'Helemaal niet mee eens' en wat blijkt: hij past het beste bij DENK. "Een schot in de roos! Ik heb het ook wel allemaal zelf ingevuld, dus het zou ook wel raar zijn als ik op een andere partij zou uitkomen."



Ook Abdi krijgt het verlossende scherm te zien: de partij die het beste bij haar past is de PvdA. "Het voelt als een dikke tien."

Polarisatie

Volgens Krouwel valt het op dat er deze verkiezingen veel polarisatie is omdat er weinig middenpartijen zijn. "Je ziet een vrij leeg centrum, waarbij je een heel groot links progressief blok hebt. Opvallend is dat daarnaast een rechts blok is, echt aan de andere kant." Het zou dus nog lastig kunnen worden om een coalitie te vormen, aangezien links en rechts wel vaak samen besturen. "Uiteindelijk moeten ze de kloven overbruggen, maar dat is in Amsterdam moeilijker dan in andere steden."

Aanstaande maandag op 28 februari gaan de lijsttrekkers met elkaar in debat tijdens het AT5 lijsttrekkersdebat in Pakhuis de Zwijger. Vanaf 17.00 uur live te volgen op AT5.