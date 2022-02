Tijdelijk meer parkeervergunningen op bedrijventerreinen Overamstel en Schinkel

Bedrijven die gevestigd zijn op bedrijventerreinen Overamstel in Oost en Schinkel in Zuid kunnen tijdelijk meer parkeervergunningen aanvragen. Dat meldt wethouder Egbert de Vries (Verkeer) in een brief aan de raad. De zogenoemde 'verruiming van de norm' is bedacht om bedrijven langer de tijd te geven zich aan te passen aan de verhoogde parkeertarieven.

Op de bedrijventerreinen geldt op dit moment het zogenoemde dubbeltjestarief: parkeren kost er 10 cent per uur. Het stadsbestuur wil die prijzen deze zomer rigoureus gaan verhogen. Voor een uur parkeren betaal je vanaf dat moment 4,50 euro.

Rigoureus

Veel te rigoureus, vinden veel ondernemers die op de bedrijventerreinen zitten. "Je kan je hele bedrijfsvoering er niet op aanpassen", zei ondernemer Elke Verstralen eerder al. "Sommigen willen misschien hun huur stopzetten vanwege deze reden, maar dan kan nu niet, je zit er nog aan vast."

Een motie van D66, VVD en JA21, waarin het college werd gevraagd om de norm voor het aantal parkeervergunningen op de twee bedrijventerreinen te verhogen, werd niet veel later door een meerderheid van de gemeenteraad gesteund. Wethouder De Vries laat vandaag weten dat de bedrijven binnenkort voor 1 medewerker per 2,5 FTE een vak kunnen aanvragen.

Extra parkeerplekken

Voor de bedrijven in Schinkel is die norm nu nog 1 per 4 FTE. Overamstel moet het doen met 1 parkeervak per 5 FTE. Om te voorkomen dat er door een toestroom aan nieuwe aanvragen een wachtlijst ontstaat, worden er in Schinkel extra parkeerplekken gereserveerd voor vergunninghouders.

Op beide terreinen wordt de norm voor parkeervergunningen daarmee gelijkgesteld aan die van bedrijventerrein Sloterdijk. Hier blijft de norm hetzelfde. In de brief laat De Vries weten dat de verruiming 'in principe tijdelijk' is.