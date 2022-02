Amsterdam weer van het slot: mondkapje en anderhalve meter verdwijnen

Met het verdwijnen van de anderhalvemeterregel betekent dat ook het einde van de gezondheidschecks, de vaste zitplaatsen en het 3G-beleid. Voor een bezoekje aan het café, restaurant, theater of de bioscoop is je QR-code dus niet meer nodig. Alleen voor grote binnenevenementen van meer dan vijfhonderd bezoekers en zonder vaste zitplaats is een negatieve coronatest nodig.

Ook mag de horeca weer haar normale sluitingstijd aanhouden. Afgelopen week moesten de deuren nog tussen 01.00 uur en 05.00 uur gesloten zijn, maar dat hoeft nu ook niet meer. Wat betekent dat de nachthoreca weer volledig open kunnen. Wel is de kans groot, als er meer dan 500 mensen naar binnen kunnen, dat je voor een avondje uitgaan of een concert nog even langs de teststraat moet.

Mondkapje in OV

Als laatste verdwijnt ook bijna overal de mondkapjesplicht. Daardoor is het dragen van een mondkap in de winkel, supermarkt of bij de kapper niet meer nodig. De enige plekken waar het mondmasker nog wel verplicht is, zijn in en rond het openbaar vervoer, in het vliegtuig en op het vliegveld. Op het station is het kapje dus ook nog nodig.

Er blijft wel een 'dringend advies' om het mondkapje te dragen op drukke plekken, en die dan zowel over de mond als de neus te blijven dragen. Daarnaast blijven ook de basisadviezen nog gelden: handen wassen, ventileren en thuis blijven en (zelf)testen bij klachten.