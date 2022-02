Nieuw onderzoek AT5 & De Balie Live Journalism: Wie zorgt er voor de mantelzorger? 

Een op de elf Amsterdammers is mantelzorger. Intensief zorgen voor een zieke of psychisch kwetsbare ouder, partner, vriend of familielid kan een grote impact hebben op je leven, zeker als je zelf nog jong bent. Door corona, bezuinigingen en personeelstekort in de zorg neemt de druk op mantelzorgers voortdurend toe. Heeft de stad deze groep zorgverleners wel goed in het vizier? En krijgen zij voldoende ondersteuning?

De komende maanden duikt AT5 samen met onderzoeksredactie van De Balie Live Journalism in het leven van mantelzorgers. Laat ons weten waar je tegenaan loopt en mail naar: [email protected] nl. Vragenlijst Jonge mantelzorgers zijn volgens experts en instanties een kwetsbare groep. De kans om achter te raken in de samenleving is groter voor hen. Zo kunnen ze terecht komen bij leerplichtambtenaren door schoolverzuim. Sommige moeten zelfs hun werk opzeggen en dat maakt het lastiger om rond te komen. Ben jij onder de 26 en groei je op met iemand in je directe omgeving die een chronische ziekte heeft, een beperking, psychisch kwetsbaar of verslaafd is? Vul dan Ben jij onder de 26 en groei je op met iemand in je directe omgeving die een chronische ziekte heeft, een beperking, psychisch kwetsbaar of verslaafd is? Vul dan deze korte vragenlijst in.

Praat mee!

Op 11 maart 20.00 uur spreken we met experts, raadsleden en ervaringsdeskundigen over de rol van de Amsterdamse mantelzorger. Hiernaast gaan we in groepjes met de zaal in gesprek. Ons onderzoek begint namelijk bij jou.