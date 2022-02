Politie zoekt man die tas van slachtoffer straatroof naar bureau bracht

De politie is op zoek naar een man die een tas met de persoonlijke spullen van het slachtoffer van een gewelddadige straatroof op het Minervaplein kwam af geven. De man is volgens de politie een belangrijke getuige, maar hebben geen idee wie die man is omdat ze de gegevens van de man niet hebben opgeschreven.

De man gaf de persoonlijke spullen zondag 13 februari rond 12.15 uur af op het politiebureau aan de Van Leijenberglaan in Buitenveldert. In de grote Albert Heijn tas die de man af gaf aan de baliemedewerker zat onder andere een mobiele telefoon. Hij zou de tas gevonden hebben in een portiek aan de Gerrit van der Veenstraat in Zuid.

De baliemedewerker van de politie die de spullen aannam vergat alleen de gegevens van de man op te schrijven. Daardoor heeft de politie geen gegevens van de belangrijke getuige. De man rijd een station wagon, mogelijk van het merk Volvo. De recherche wil heel graag met deze man spreken en vraagt mensen die de man kennen om zich te melden.