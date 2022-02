D66 roept gemeente op gastvrij te zijn voor Oekraïense vluchtelingen

D66 wil dat Amsterdam Oekraïners die vluchten voor het oorlogsgeweld op gaan vangen. De partij heeft vragen gesteld aan het stadsbestuur of de gemeente bereid is om dit te doen en of zij maatregelen hiervoor treffen.

"Amsterdam is van oudsher een barmhartige stad. Met oorlog in Europa moeten we ons open en gastvrij opstellen voor hen die vluchten voor oorlogsgeweld", aldus lijsttrekker Reinier van Dantzig. "Ik vraag het stadsbestuur dringend om kenbaar te maken dat Amsterdam ruimhartig bereid is om vluchtelingen op te vangen."

Voor de partij is het van belang dat Amsterdam snel in beeld krijgt wanneer en hoeveel vluchtelingen er in het land verwacht kan worden en welk aandeel de stad daarin kan nemen. "Het leed dat deze mensen wordt aangedaan is groot. Ze verlaten huis en haard en ontvluchten hun eigen land. Amsterdam moet voorbereid zijn en maatregelen treffen om ze gastvrij op te kunnen vangen", stelt raadslid Yassmine el Ksaihi.

"Handen uit de mouwen steken"

Ook GroenLinks wil dat de stad de oorlogsvluchtelingen gaat opvangen. "Het is een politieke keuze of we Oekraïense vluchtelingen wel of niet opvangen, geen praktische. We zijn namelijk lokaal prima in staat om de handen uit de mouwen te steken en vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen", laat lijsttrekker Rutger Groot Wassink weten.