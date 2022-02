Terugkijken: herdenking van de Februaristaking

Vanaf 16.45 uur is de herdenking van de Februaristaking live te zien op AT5. De Februaristaking op 25 en 26 februari 1941 was het enige massale en openlijke verzet tegen de Jodenvervolging in bezet Europa. Uit loyaliteit leggen tijdens de Februaristaking zo'n 10.000 Amsterdammers het werk. De Duitse bezetter gebruikte extreem geweld om de staking te beëindigen.