Overmars moet Ajax 1,25 miljoen euro terugbetalen

Overmars is op 28 januari nog herbenoemd als directeur voetbalzaken, terwijl de club zegt een dag daarvoor voor het eerst geïnformeerd te zijn door een medewerker over 'signalen dat mogelijk sprake was van grensoverschrijdend gedrag'. Volgens Ajax was dat nog 'een enkel signaal zonder dat feiten, namen of data waren genoemd'.

Geen onomkeerbare gevolgen

Omdat de aard en de ernst op dat moment nog niet bekend zouden zijn geweest, ging de herbenoeming wel door. Daarbij 'gaan, is meegewogen dat dit geen onomkeerbare gevolgen zou hebben'. "Als de signalen onvoldoende grond zouden hebben, zou de herbenoeming in stand blijven. En als de signalen daartoe aanleiding zouden geven, zou het mogelijk zijn om tot beëindiging van de managementovereenkomst en ontslag over te gaan. Uiteindelijk heeft Marc Overmars besloten zelf op te stappen."

De Raad van Commissarissen benadrukt dat er geen sprake is van een afvloeiingsregeling. "En dat het volledig vooruit betaalde tekengeld van 1,25 euro miljoen dient te worden terugbetaald."

Goede nazorg

"Het grensoverschrijdende gedrag is ingrijpend voor de vrouwen die hiermee te maken hebben gehad", schrijft Ajax verder. "Goede nazorg is daarbij van groot belang en dit is in gang gezet. Ajax gaat stappen zetten naar een veiliger sport- en werkklimaat en zal hierbij worden bijgestaan door een extern gespecialiseerd bureau. Dit bureau is een onderzoek gestart en komt met aanbevelingen welke met behulp van deskundige derden worden opgevolgd."

Uit de halfjaarcijfers blijkt verder onder meer dat Ajax een netto winst van 2,5 miljoen behaald heeft.