Testen in de hagel voor een avondje naar de club: "Eindelijk mogen we weer"

Vorige week tijdens 'De Nacht Staat Op' was de generale repetitie, maar vanavond mogen alle clubs in de stad eindelijk weer helemaal open. Dat betekent dansen tot diep in de nacht en geen anderhalve meter meer. Bij de teststraat is het daarom steeds drukker: "Ik kan niet wachten om eindelijk weer nieuwe mensen te ontmoeten."

Nachtburgemeester Ramon de Lima kan niet wachten tot hij eindelijk weer het nachtleven in mag duiken. "We hebben het zo gemist," vertelt hij vanuit de Melkweg waar hij vanavond zijn uitgaansavond aftrapt. "We hebben er allemaal enorm naar uitgekeken, maar vooral voor de mensen die achttien zijn geworden in de coronacrisis en nu eindelijk voor het eerst uit kunnen gaan ben ik heel erg blij."

Bij een locatie van Testen voor Toegang op het Gelderlandplein bereiden ze zich voor op drukte. "We merken wel dat het vergeleken met vorige maand, dat het rond de weekenden enorm gestegen is met de boekingen. Maar je ziet aan de andere kant ook dat het doordeweeks weer rustiger is, dus je ziet wel echt dat het voor evenementen is," vertelt eigenaar Lorraine Clewits.

Die drukte maakt de mensen bij de teststraat niet zoveel uit. "Ik heb zoveel zin in vanavond, lekker hossen in de carnavalstent. Ik vind het ook niet erg om te moeten testen, dat heb ik er heel erg voor over," vertelt een bezoeker.