Horeca weer open als vanouds: "Ik word er een beetje emotioneel van''

Theater Bellevue is een van de theaters die gisteravond weer een zaal vol bezoekers heeft ontvangen. Hoofd van de marketingafdeling Martine Jedema: "Ik zie mensen binnenkomen zonder mondkapje en zonder vertraging van een corona check. Dat is hoe wij open willen zijn." Ook een bezoeker laat weten blij te zijn met de versoepelingen: "Het voelt helemaal vrij, alsof je weer helemaal leeft."

In de kroegen werd de regelvrije avond ook goed gevierd. De kroeggangers zijn uitgelaten. "Het is de grote avond van bevrijding kunnen we wel met z'n allen zeggen." Het personeel van de kroegen moet weer flink aan de bak, al vertelt een werknemer van Café Thijssen dat mensen nog niet helemaal gewend zijn aan de versoepelingen: "Mensen drinken wel wat langzamer, want iedereen wil het einde halen natuurlijk."