Kind en twee volwassenen zwaargewond bij ongeval op de A10

Het ongeval gebeurde rond 17.30 uur op de A10 Zuid ter hoogte van afslag Overamstel. Vier auto's kwamen daar met elkaar in botsing.

Een automobilist en een kind in een van de auto's raakten door de klap zwaargewond. Een tweede kind in de auto raakte, in tegenstelling tot een eerder bericht van de politie, eveneens gewond. Ook een passagier in een van de andere auto's raakte zwaargewond. Zij zijn alle vier overgebracht naar een ziekenhuis.

Vanwege het ongeval werden drie rijstroken op de A10 in de richting van knoppunt Amstel afgesloten. De politie doet onderzoek.