Apple Store blijft maandag toch gesloten

De winkel gevestigd in het Hirschgebouw verwelkomt bezoekers weer op dinsdag vanaf 10.00 uur. Na de gijzeling van afgelopen dinsdag waarbij de 27-jarige Abdel Rahman A. in de winkel een klant, een 44-jarige Bulgaarse man, onder schot hield moet de winkel weer opgeknapt worden. Zo zitten er meerdere kogelgaten in de ramen.

De openingstijden van de winkel zijn afgelopen week al meerdere keren aangepast. In eerste instantie zouden de deuren weer open gaan op vrijdag. Later werd er besloten om dat over het weekend te tillen en op maandag weer bezoekers toe te laten. Nu is dat nog een dag verplaatst.

Aangereden

De gijzeling in de Apple Store kwam ten einde toen de gijzelaar koos om het op een lopen te zetten toen hij een flesje water moest pakken waar A. voor had gevraagd. De gijzelnemer rende achter de Bulgaar aan en werd vervolgens aangereden door een auto van de Dienst Speciale Interventies (DSI). A. overleed een dag later aan zijn verwondingen. De gijzelaar bleef ongedeerd.