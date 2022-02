Onana komende weken op doel omdat Pasveer vinger heeft gebroken

Ajax-keeper Remko Pasveer is nog zeker enkele weken geblesseerd. Dat zei trainer Erik Ten Hag vanmiddag voor de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Pasveer blijkt een vinger te hebben gebroken.

De 25-jarige Kameroener is sinds november weer beschikbaar voor Ajax na een dopingschorsing. Hij staat ook vanmidag tegen Go Ahead Eagles weer onder de lat vanwege de blessure van Pasveer. Keepers Jay Gorter en Maarten Stekelenburg zijn ook nog geblesseerd.

"Enkele weken denk ik dat hij uitgeschakeld is", zegt Ten Hag in een interview met ESPN. Hij bevestigt dat Onana de komende tijd zal invallen. "Ja, ga daar maar vanuit."

Onana vertrekt eind van dit seizoen bij Ajax. Hij zou al een mondeling akkoord hebben met Internationale, maar officieel is er nog niets bekend gemaakt. Omdat Onana niet heeft bijgetekend vertrekt hij transfervrij uit de Johan Cruijff Arena. Veel fans zien hem daarom liever niet meer keepen, ze verwijten Onana loyaliteit omdat Ajax hem heeft gesteund en doorbetaald toen hij geschorst was voor het gebruik van doping.

Als hij zijn contract bijvoorbeeld met een jaar had verlengd had Ajax nog wat kunnen verdienen aan de doelman. Nu loopt hij gratis de deur uit. Toch zal hij de komende tijd keepen, want drie andere doelmannen zijn geblesseerd.