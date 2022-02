Oekrainëprotest op Dam: "Mijn broers maken molotovcocktails tegen tanks"

"Wij vechten gewoon met molotovcocktails", vertelde een vrouw die tot haar 26ste in Oekraïne woonde. "Mijn broers maken molotovcocktails tegen tanks. Stel je voor dat dat hier gebeurt. Hoe erg is het dan? Doe de lucht dicht. Geen raketten, vliegtuigen en bombardementen vanuit de lucht. Wat is dit voor een oorlog? Dit is gewoon genocide."

Bij het protest waren ook Russen aanwezig. "Ik ben tegen de oorlog, tegen Poetin en tegen deze waanzin en krankzinnigheid. Dus ik vind het mijn burgerplicht om hier te staan."

Ze denkt dat het veel zou veranderen als miljoenen Russen in Rusland zelf gaan demonstreren. "Het is heel moeilijk voor Russen om de straat op te gaan, dat snap ik heel goed. Er worden al jarenlang mensen in gevangenissen gestopt en kinderen afgepakt die bij demonstraties staan. Het is een stuk makkelijker om hier te staan dan daar. Maar toch, ik denk dat dat wel de doorslaggevende factor zal zijn."