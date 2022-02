Overval op supermarkt Wibautstraat: "Dader dreigde met enorm vleesmes"

De Albert Heijn aan de Wibautstraat in Oost is vanavond overvallen. De politie doet onderzoek in de supermarkt, de dader is nog voortvluchtig.

Het is vermoedelijk de tweede overval vanavond in de stad. In de Rijnstraat in Zuid werd rond 19.45 uur ook een overval gemeld, maar of die melding klopt is nog niet duidelijk. Wel gaf de politie aan dat er gezocht werd naar twee verdachten. "Wij hebben ze helaas niet aangetroffen, de zaak is in onderzoek."