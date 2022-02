Berghuis ziet geen reden tot paniek na verlies van Go Ahead Eagles

Steven Berghuis vindt het verlies van Ajax tegen Go Ahead Eagles 'heel slecht', maar volgens hem is er nog een reden voor paniek.

Volgens hem zat het team er bovenop. "Op zich is er in het begin helemaal niet zoveel aan de hand. Die tegengoal, daar gaan natuurlijk wat dingen aan vooraf. Maar hoe die erin gaat is vrij bizar. Dan sta je 1-0 achter en krijgt zo'n stadion en ploeg zoveel energie."

Het werd uiteindelijk 2-1. Volgens trainer Ten Hag heeft Ajax Go Ahead Eagles tijdens de wedstrijd 'laten ruiken dat er wat te halen valt'. "Daar ben ik het meest teleurgesteld over".