Acteur Hugo Metsers door studenten beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant, journalisten van de krant spraken met 34 studenten van de opleiding over hun ervaringen met Metsers. De 53-jarige Metsers speelde als acteur onder meer in GoedeTijden, Slechte Tijden en richtte in 2005 de Film Actors Academy Amsterdam (Faaam) op. De lessen van de opleiding worden gegeven in het Eye Filmmuseum in Noord en het naastgelegen A Lab.

Naaktscènes

In 2015 stuurt een groep studenten hem al een brief. Dit omdat de dan 46-jarige Metsers enkele dagen daarvoor op een studiefeest heeft staan zoenen met een 21-jarige student. In de brief geven ze aan dat ze dit ongepast vinden, mede doordat ze het vak Functioneel Naakt nog moeten volgen. Ze menen dat iemand die met een studente zoent ongeschikt is om hen te begeleiden bij dat vak, waarin de studenten moeten leren hun grenzen aan te geven.

Meerdere studenten vertellen aan de Volkskrant zich beschadigd te voelen door de manier waarop ze tijdens de opleiding door Metsers zijn behandeld, vooral tijdens dat ene vak: Functioneel Naakt. In het vak worden ze voorbereid op het spelen van naaktscènes en wordt hen geleerd om weerbaar te zijn in die situaties. Studenten moeten het vak verplicht volgen en het bestaat uit drie onderdelen: de filmkus, de soloscène en de duoscène.

"Halve pornofilm"

Meerdere studenten waren het niet eens met sommige scènes en omschreven het script van een van de scènes in een mail aan Metsers als "een halve pornofilm". Metsers antwoordde daarop dat hij liever niet had dat studenten het extern over het project zouden hebben en het al helemaal niet pornografisch te noemen. "Het is soms rauw, plat, vulgair, maar nooit pornografisch", aldus Metsers.

Ook moest een studente haar borsten laten likken door een ander, vertelt een van de studenten aan de krant. "Toen ze zei dat ze dat niet wilde, omdat ze niet wist waar deze film terecht zou komen, werd haar door de regisseur gezegd dat dat toch echt moest."

Een andere studente zegt dat Metsers haar vroeg om een scène na te spelen waarin twee vrouwen elkaar vingeren. Ze zei dit niet te willen doen, waarop Metsers boos zou zijn geworden. Ook vraagt ze of het mogelijk is om haar bh aan te houden. Metsers zou haar geantwoord hebben: "Als jij een hoog cijfer wil, het is wel zo: hoe verder je gaat, hoe gedurfder dat is. Dat neem ik mee in de beoordeling."

Formele berisping

Metsers zegt tegen de krant dat naakt gaan nooit verplicht is geweest bij het vak. Ook beweert hij dat dit nooit een wegingsfactor is geweest bij beoordelingen. In juni 2015 krijgt Metsers een formele berisping voor zijn gedrag en het Mediacollege (van 2012 tot 2016 valt de deeltijdopleiding tot filmacteur in samenwerking met Faaam ook onder het Mediacollege) licht de Onderwijsinspectie in.

Ook wordt hij per direct van het vak Functioneel Naakt gehaald. Wel blijft hij bij de opleiding betrokken als docent. Het vak Functioneel Naakt heet inmiddels Intiem Spelen en wordt op dit moment gegeven door een vrouwelijke docent. Meerdere studenten vertellen dat dit wél veilig voelt.

Ook zou Metsers volgens studenten relaties hebben aangeknoopt met verschillende jonge studentes en pogingen hebben gedaan om studentes te zoenen en handtastelijk te zijn. Ze zeggen dat Metsers hen niet dwong tot seksuele handelingen, maar zijn machtspositie en charme wel misbruikte om hen in te pakken, of hen onder druk te zetten.

Tweemaal een student gezoend

In een reactie aan de krant ontkent Metsers dat hij meerdere relaties met studentes heeft gehad. Ook noemt hij de bewering dat hij tijdens schooltijd handtastelijk was of studenten zoende of probeerde te zoenen "feitelijk onjuist".

Wel zegt hij: "Ik heb in een tijdsbestek van 17 jaar tweemaal een student gezoend in een openbare gelegenheid buiten de school. Ik besef terdege dat ik dit niet had moeten doen, omdat dit een negatief effect kan hebben op hen, en heb hiervan geleerd." Ook de beweringen dat hij een studente op haar billen zou hebben geslagen, of een student zou hebben gedwongen om met een andere student te zoenen, ontkent Metsers.

Ook het Mediacollege reageert tegenover de krant: "We zijn zeer geschrokken van de verhalen die de Volkskrant heeft opgetekend en betreuren het dat niet eerder kon worden ingegrepen. We nodigen betrokken (oud-)studenten nadrukkelijk uit om zich te melden bij ons of de vertrouwenspersoon."