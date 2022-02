'Geroofd' schilderij van Kandinsky door Stedelijk teruggegeven aan erfgenamen

Na een jaren durend onderzoek van het Stedelijk Museum, kwam de Restitutiecommissie (een onafhankelijke commissie die oordeelt over nazi-roofkunst in Nederland) in 2018 met een bindend advies: het Stedelijk Museum, en dus de gemeente, hoefde het schilderij niet terug te geven aan de erfgenamen van de voormalig eigenaren, Irma Klein en Robert Lewenstein.

Het expressionistische werk uit 1909 bleek een vorm van roofkunst te zijn en werd in 1940 door toenmalig directeur van het Stedelijk Museum, David Röell, op een veiling in Amsterdam gekocht. Onduidelijk was wie het werk op de veiling in 1940 had ingebracht en onder welke omstandigheden dit was gebeurd.

Opnieuw kijken naar schilderij

In februari 2021 vroeg de gemeente de commissie om opnieuw te kijken naar de situatie rond het schilderij. Een in december 2020 verschenen rapport van de commissie-Kohnstamm was de aanleiding voor de gemeente om te pleiten voor zo'n herbeoordeling. In dat rapport werd gesteld dat Nederland te weinig zou doen aan de teruggave van roofkunst.

In augustus 2021 besloot het college van burgemeester en wethouders, zonder nieuwe inmenging van de Restitutiecommissie, om met de erfgenamen van Klein en Lewenstein in gesprek te gaan. Samen kwamen ze tot een zogenoemde vaststellingsovereenkomst, wat inhield dat het schilderij terug kon worden gegeven aan de erfgenamen.

Zoektocht naar rechtvaardigheid

Maandagochtend was het dan zover. In aanwezigheid van Rein Wolfs (directeur Stedelijk Museum) en wethouder Touria Meliani (Kunst en Cultuur) werd het schilderij overhandigd aan een vertegenwoordiger van de familie, James Palmer. “Vandaag start een nieuw hoofdstuk in de levens van de familie Lewenstein na hun jarenlange zoektocht naar rechtvaardigheid, waardigheid en respect", zei Palmer namens de familie bij de overhandiging.