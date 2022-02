Leger oefent met politie voor beveiliging van het Marengo-proces

De Koninklijke Landmacht gaat de politie helpen met de beveiliging rondom het liquidatieproces Marengo. Morgen wordt de zaak rond Ridouan Taghi en zestien medeverdachten vervolgd in de zwaarbeveiligde Bunker in Osdorp.

Op een oefenlocatie in Den Dolder trainen agenten van de Bewakingseenheid al enige tijd samen met de mannen en vrouwen van de Koninklijke Landmacht. Bedoeling is dat het leger de politie gaat ondersteunen bij het beveiligen van de Bunker tijdens het Marengo-proces. Wendy Boudewijn van de politie Amsterdam: "Wij zijn heel erg blij dat we bijstand krijgen van defensie, want de politie loopt op dat gebied echt tegen haar grenzen aan."

Bij uitzondering is de pers uitgenodigd om een oefening tussen de politie (blauw) en het leger (groen) bij te wonen. Alle mogelijke scenario's komen voorbij. Zo wordt een situatie nagespeeld met een automobilist die wordt tegengehouden en meteen een grote mond opzet. In een andere scenario heeft de automobilist een wapen in de auto liggen.

Ook leren de militairen hoe ze om moeten gaan met opdringerige journalisten of irritante vloggers. De politie heeft aan de lopende band met dit soort mensen te maken, maar de mannen en vrouwen in het groen niet, zegt Roel van de Wiel van de Koninklijke Landmacht. "We bevinden ons natuurlijk een beetje in hetzelfde veiligheidsdomein, maar de militair is natuurlijk niet helemaal ontwikkeld in de politietaak. Wij krijgen daar nu een ondersteunende rol in en daar moet echt op getraind worden."

Er worden ook meer gewelddadige scenario's geoefend, maar daar mogen we niet bij zijn. "Er bestaan een aantal drills om zulke scenario's op te lossen en we willen de mensen die kwaadwillend zijn niet wijzer maken," zegt Van de Wiel.

Dinsdag gaat het Marengo-proces verder bij de Bunker in Osdorp. Daar zijn dus voor het eerst ook mensen van het leger ingezet.