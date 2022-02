AT5-lijsttrekkersdebat: politici over klimaat, corona, fouilleren en wonen

Marjolein Moorman (PvdA) zegt zich 'heel erg veel zorgen' over het draagvlak in de stad voor de energietransitie. "Omdat dit wel nodig is. Als we straks allemaal onder water staan, dan is deze discussie niks waard. Daarom vind ik het maken van kariktaturen van een goede oplossing ook echt wel kwalijk. Kijk, niemand wil dat windmolens naast huizen worden geplaatst. Niemand wil dat windmolens in wijken worden geplaatst. We zijn aan het zoeken naar goede plekken waar het niet de gezondheid schaadt. Waar het niet de natuur schaadt. Maar dat het moet gebeuren, dat is duidelijk."