De Straten in de De Wittenstraat: "Het is nu al vervelend voor je"

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag gaan we naar de De Wittenstraat in de Staatsliedenbuurt.

We staan in de Wittenplaats, een oud schoolgebouw dat door de gemeente is uitgeroepen tot officiële broedplaats. In de baarmoeder van het gebouw ontmoeten we Mo Ghabri, ook wel bekend als MC Lyrical Tie, heeft ruim 11 jaar geleden hier een plekje weten te bemachtigen. De kleine werkruimte gebruikt hij voor zijn managementbureau waar hij artiesten begeleidt, coacht en de boekingen regelt. Daarnaast heeft Mo ook recent een online radioplatform opgericht, genaamd Echobox.

We vervolgen onze weg naar de Witte Reus, ook een voormalig schoolgebouw verderop in de straat. De prachtige ruimtes in het gekraakte gebouw worden hier gebruikt als creatieve gemeenschappelijke plekken en woningen. Of allebei, zoals bij beeldend kunstenaar Aja Waalwijk. Elke vierkante centimeter van zijn woning vult Aja met zijn kunstwerken: een zogenaamd patafysicum, een stad gemaakt van elektronische onderdelen en de Tour du Monde. Zelfs het plafond is besprenkelt met kleurrijke krabbels. "Ik hou van graffiti. Het maakt enge tunnels heel erg mooi", vertelt Aja.

Op het dak van de Witte Reus zit de voordeur van Floris. Naar eigen zeggen de beheerder van het pand. Mocht er iets kapot zijn of vervangen moeten worden staat Floris paraat! Daarnaast heeft Floris de zwarte band in Shorinji Kempo, een oude Japanse verdedigingssport. Nadat de Japanse acteur Hiromi Tojo de dojo verliet bracht Floris het weer terug naar de buurt. Presentator Ravi ondervindt op pijnlijke wijze de kracht van de sport.