Stad NL V Leger helpt politie bij Marengoproces: "Geeft juist een onveiliger gevoel"

Het Marengoproces rondom Ridouan Taghi is vandaag hervat in de Bunker in Osdorp. Voor het eerst werd hierbij het leger ingeschakeld om de politie te helpen het pand en de omgeving te beveiligen. Die extra bewaking is er om de werkdruk bij de politie en de marechaussee verminderen. Voor de ondernemers in de buurt zorgde de aanwezigheid van het leger echter allerminst voor een veilig gevoel.

De beveiliging en afzettingen zorgen er niet voor dat mensen die er in buurt moeten werken dit rustig kunnen doen. ''Ik denk dat het leger juist een onveiliger gevoel geeft'', aldus ondernemer Arno Pederson. "Het is natuurlijk wel een unieke situatie nu op dit moment dat het leger wordt ingezet, mede ook door wat er in de wereld speelt op dit moment. Het ziet er wel een beetje vreemd uit en geeft een apart gevoel", zegt Cynthia Meijer.

Beide ondernemers houden er altijd rekening mee dat er ineens iets kan gebeuren op het industrieterrein in Osdorp: ''Ik heb al tegen mijn collega's gezegd: als er wat gebeurt, ren ik heel snel naar achter.

Quote ''Helikopters hangen in de lucht, dus je kan elkaar niet verstaan aan de telefoon'' arno peterson - ondernemer

Naast het onveilige gevoel levert de strafzaak ook best wat gedoe op voor bedrijven in de omgeving. ''Helikopters hangen in de lucht, dus je kan elkaar niet verstaan aan de telefoon'', vertelt Peterson. Meijer: "Ook voor klanten en dergelijken, die kunnen echt met moeite hier naartoe komen. Ikzelf was al tien minuten later doordat ik gewoon niet deze kant op kon komen." De belemmeringen zullen nog wel even aanhouden, want alleen al in maart zijn er nog dertien zittingsdagen gepland. De samenwerking tussen leger en politie eindigt op 4 juli, maar kan nog verlengd worden.