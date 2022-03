Weinig enthousiasme over nieuw Waterlooplein: "Een beetje pietepeuterig"

Na een landelijke aanloop is de herinrichting van het Waterlooplein dan eindelijk af. Toch is een feestelijk gevoel is nog ver te zoeken. "Het is gewoon jammer dat men gewoon niet begrijpt hoe je sfeer creëert op de markt.

"Het is een beetje kerstachtig, pietepeuterig en truttig", is het oordeel van Jeroen Bakker, die sinds 2003 een vaste plaats heeft op de markt op het Waterlooplein. "Ik vind er nog weinig sfeer hangen."

Hoewel Bakker er dus al bijna twintig jaar staat, krijgt hij uitgerekend vandaag zijn eerste waarschuwing van de gemeente. Normaal gesproken zette hij altijd zijn vrachtwagen naast zijn kraam, maar door de nieuwe regels is dat verboden.

Met de herinrichting is er een hoop veranderd op het Waterlooplein: het aantal kramen wordt teruggebracht naar maximaal 194, de metalen opslagboxen zijn verdwenen en het stuk voor de Mozes en Aäronkerk wordt vrijgehouden van markt. Ook zijn er nieuwe regels voor bijvoorbeeld de verkoop van souvenirs. Volgens stadsdeel Centrum waren de aanpassingen noodzakelijk. "De openbare ruimte was verwaarloosd, bestrating kapot en marktvoorzieningen waren ondermaats", aldus het stadsdeel in een schriftelijke reactie.

Karakter

Maar na alle aanpassingen is de sfeer van het oude Waterlooplein verdwenen, baalt een andere marktkoopman: "Het is gewoon jammer dat men gewoon niet begrijpt hoe je sfeer creëert op de markt. Dat is denk ik voor ambtenaren moeilijk uit te leggen."

De onvrede over de herinrichting is niet van gisteren. Al bijna zes jaar is er gesteggel tussen marktkooplui en de gemeente. Nog voordat dat de herinrichting was begonnen, vreesden kooplieden dat het karakter van Waterlooplein verloren zou gaan. De gemeente wilde de plannen van het plein juist een aantrekkelijk en groen gebied van maken.