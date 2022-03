Nieuwe beelden gewelddadige overval op waardetransport in Noord

Voor het eerst zijn er beelden openbaar gemaakt van de gewapende overval in een loods aan de Meeuwenlaan in Noord die voorafging aan een wild west-achtervolging die eindigde in Broek in Waterland. De beelden waren dinsdagavond te zien in Opsporing Verzocht. Woensdag besteedt AT5 ook aandacht aan de zaak in het opsporingsprogramma Bureau 020.

Opsporing Verzocht

De overvallers hadden het op 19 mei van het afgelopen jaar gemunt op een waardetransport van edelmeten met een geschatte totaalwaarde van 67 miljoen euro. Op die vrijdagochtend kwamen de verdachten vanuit België naar de Meeuwenlaan in Amsterdam Noord, naar een edelmetaalbedrijf. Daarvan wisten ze uiteindelijk een buit van zo'n 12 miljoen euro aan waarde mee te nemen. Automatische wapens Op de beelden, die gemaakt zijn door bewakingscamera's, is te zien dat een aantal mannen met automatische wapens de loods binnenstapt. Daarmee dwingen ze het personeel van het bedrijf op grond te liggen en aan de kant te gaan. Vervolgens is te zien hoe ze de buit inladen in de drie auto's die ze daarvoor hebben klaargezet. Vlak voordat ze wegrijden schiet een van de mannen nog een keer in de lucht, vervolgens rijden de drie auto's weg. Twee van die auto's rijden vervolgens naar Broek in Waterland. De zes mensen die in die auto's zitten, worden uiteindelijk aangehouden, een van hen overleeft het niet, hij wordt neergeschoten en overlijdt ter plekke. Bekijk hieronder het hele item van Opsporing Verzocht:

Buit van 4,5 miljoen euro De derde auto rijdt naar Diemen. De inzittenden stoppen in een tunneltje onder de A1, steken de auto in brand en rijden vervolgens door naar Rotterdam, in een BMW die daar klaarstond. De politie heeft geen van de naar Rotterdam gevluchte mensen op kunnen pakken. Van één van de vier is de identiteit bekend, het gaat om de 26-jarige Ibrahim Akhlal, een man die beschikt over een Belgische en Marokkaanse nationaliteit. De politie is dringend op zoek naar hem en de andere drie mannen. In het item van Opsporing Verzocht verder aandacht voor een BMW waarnaar de politie op zoek is en voor een deel van de buit, die nog altijd niet terecht is. Dat gaat om zo'n 4,5 miljoen euro.

Na de gewelddadige overval op een waardetransport op 19 mei 2021 in #Amsterdam en #BroekInWaterland zoeken we nog vier verdachten. Drie zijn nog niet herkend. De vierde verdachte is de 26-jarige Ibrahim Akhlal. @opsporing_tv @POL_Amsterdam https://t.co/HvBy0Y1q4r pic.twitter.com/63qwRGkUD3 — Landelijke Eenheid (@POL_Lnd_Eenheid) March 1, 2022