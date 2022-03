13 nieuwe tips na uitzending Opsporing Verzocht over geruchtmakende overval in Noord

In Opsporing Verzocht zijn dinsdagavond spectaculaire nieuwe beelden getoond van de overval op een waardetransport in Noord in mei vorig jaar. De politie vraagt in de uitzending om tips over vier nog voortvluchtige verdachten, een specifieke BMW en een deel van de buit. De politie heeft na de uitzending inmiddels 13 nieuwe tips binnengekregen. De politie geeft in het belang van het onderzoek inhoudelijk niets prijs over de tips. Ook in Bureau 020 deze week aandacht voor de zaak.

Automatische wapens





De beelden van een crashende auto in een achtertuin in Broek in Waterland en de daaropvolgende achtervolging door een weiland gingen destijds al heel het land door. En wat te denken van Achtervolgingen door woonwijken, automatische wapens, en een beoogde buit ter waarde van bijna 70 miljoen euro. Het laat zich lezen als een filmscript, maar op 19 mei 2021 is het de rauwe werkelijkheid in en rondom Amsterdam. Acht mannen zitten inmiddels vast, maar de politie is dus nog op zoek naar nóg vier verdachten. Ook een deel van de buit, met een waarde van ruim 4 miljoen euro, is nog altijd niet terecht.De beelden van een crashende auto in een achtertuin in Broek in Waterland en de daaropvolgende achtervolging door een weiland gingen destijds al heel het land door. En wat te denken van Nadia uit Noord , die in haar Canta op weg was naar de supermarkt, toen ze ineens oog in oog kwam te staan met een man met een automatisch wapen. Dinsdagavond waren in Opsporing Verzocht voor het eerst ook beelden te zien van de overval zelf.

Brandende auto in tunneltje

En ook in Bureau 020 deze week dus aandacht voor die geruchtmakende overval bij een edelmetaalbedrijf aan de Meeuwenlaan in Noord en de nasleep daarvan. De politie is namelijk nog altijd op zoek naar vier verdachten. Twee auto's rijden na de overval naar Broek in Waterland, waar hun vlucht eindigt. Daar worden meerdere verdachten aangehouden, een van hen wordt neergeschoten en overlijdt ter plekke. Maar de overvallers verlaten de Meeuwenlaan even daarvoor met drie auto's. In die derde auto zitten vermoedelijk de mannen naar wie de politie nog op zoek is.

De auto weet de politie af te schudden wanneer deze de A10 verlaat op het moment dat de andere twee auto's op die weg blijven rijden. De politie gaat achter de twee andere auto's aan. De voortvluchtigen rijden op dat moment in een Audi, die wordt even later brandend aangetroffen in een tunneltje onder de A1 bij Diemen. De mannen stappen dan over op een BMW, die daar vermoedelijk ergens in de buurt klaarstond. Ze laden een deel van hun buit over in hun nieuwe auto.