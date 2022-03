Misdaad NL V Overval op woning Nassaukade, bewoner gedwongen in slaapkamer te blijven

Een nachtelijke overval op een woning in West in december van het afgelopen jaar. Twee mannen nemen een hoop waardevolle spullen mee, terwijl ze de bewoner dwingen om in zijn kamer te blijven. Deze week ik Bureau 020 beelden van de twee mannen, gemaakt met een bewakingscamera die in het huis hing.

De bewoner van het huis aan de Nassaukade wordt op de ochtend van vrijdag 17 december rond 05.00 uur wakker omdat zijn slaapkamerdeur ineens opengaat. Zijn huisgenoten zijn niet thuis, maar omdat het huis wordt verbouwd, denkt hij dat het een aannemer is die gewoon vroeg is begonnen. Maar als hij vervolgens de gang opgaat om zijn kat te halen, staat hij ineens oog in oog met een onbekende man. Tweede overvaller De man dwingt het slachtoffer om terug te gaan naar zijn kamer. Hij moet daar gaan liggen en zijn zicht wordt beperkt. Hij krijgt de vraag waar in het huis waardevolle spullen te vinden zijn. Hij hoort dan de overvaller niet alleen is, er blijkt nog een man in zijn huis te zijn. De twee mannen nemen alle tijd om het huis te doorzoeken, terwijl het slachtoffer moet blijven liggen. Na ongeveer een half uur verlaten de mannen het huis met een paar tassen vol spullen. Als het slachtoffer niets meer hoort, schreeuwt hij een paar keer. Als daar geen reactie op komt, durft hij de politie te bellen.

Dure spullen De mannen blijken veel dure spullen te hebben meegenomen, waaronder een telefoon, een portemonnee, een paspoort, een laptop en enkele jassen. Het waren niet alleen spullen van het overvallen slachtoffer, maar ook van zijn huisgenoten. "Wat het slachtoffer heeft meegemaakt is ontzettend heftig", zegt Margareth Bannor van de politie Amsterdam. "Hij is nota bene in zijn eigen woning door deze personen overvallen. Weet u meer over deze overval of de verdachten op de beelden, neem dan contact met ons op."

Heeft u informatie voor de politie?

Bel dan met de opsporingstiplijn: 0800 6070 of Meld Misdaad Anoniem: 0800 7000. Klik hier om andere zaken uit Bureau 020 terug te kijken.