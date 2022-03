Oplichters troggelen vrouw (60) duizenden euro's af met 'vriend-in-nood-fraude'

Een 60-jarige vrouw krijgt op 23 juni vorig jaar een appje van iemand die zegt dat hij haar zoon is en dat hij een nieuw nummer heeft. Ze gelooft dit, gaat met hem in gesprek en aan het eind van de dag is de vrouw duizenden euro's armer. In Bureau 020 deze week beelden van de man die ervan verdacht wordt in ieder geval een deel van dat geld te hebben opgenomen.

Ook stuurt ze nog een foto van de envelop naar het nummer. Op een gegeven moment belt het slachtoffer het oude nummer van haar zoon en die neemt meteen op. Dan wordt haar duidelijk wat er zojuist gebeurd is. Haar bankpas wordt meteen geblokkeerd, maar dat blijkt al gebeurd te zijn omdat de bank frauduleuze handelingen vermoedde. Het geld en haar pas zijn dan al uit de brievenbus gehaald, die daarbij is opengebroken.

De persoon die zich voordoet als haar zoon, vraagt of zij een aantal rekeningen voor hem wil betalen. Op een gegeven moment wordt haar gevraagd of ze contant geld, haar bankpas en haar code in een envelop in haar brievenbus kan leggen. Ze twijfelt geen seconde of ze echt met haar zoon aan het appen is en doet wat haar gevraagd wordt.

Ook is er al voor duizenden euro's aan geld opgenomen met de pas, onder meer aan het Lambertus Zijlplein in Nieuw-West. Onbekend is of de man op de beelden, die dus verdacht wordt van het opnemen van het geld, ook degene is die de vrouw haar pas, code en contant geld ontfutselde.

"Deze zogenoemde vriend-in-nood-fraude komt helaas vrij vaak voor", zegt Esther Izaks van de politie Amsterdam. "Een uitspraak die wij hanteren om te voorkomen dat je hier slachtoffer van wordt, is: niet gebeld, geen geld. Daarmee bedoelen we dat als een bekende je een berichtje stuurt met de vraag om geld over te maken, je dat niet doet, tenzij je die persoon ook echt aan de telefoon hebt gesproken en het dus vertrouwt. Belangrijkste in déze zaak is dat we erachter komen wie de verdachte op de beelden is."