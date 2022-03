Drukte op de Zeedijk voor Britse rapper

De rij om de rapper te ontmoeten loopt vanaf de ingang op Zeedijk nummer 93 door de Stormsteeg en over de Bantammerbrug richting de Nieuwmarkt. Oakley Neil Caesar-Su, zoals de Britse artiest echt heet, brak in 2020 door met zijn drillrap. Een Britse vorm van hiphop die ook in Nederland erg populair is. Zijn meest beluisterde nummer op Spotify, 'Obsessed With You', is al meer dan 100 miljoen keer beluisterd.

Central Cee is in Amsterdam om de merchandise van zijn net nieuwe album '23' te promoten. De signeersessie is van 14.00 uur tot 18.00 uur, maar volgens een verslaggever ter plaatse kwam de artiest pas rond 15.30 uur aan,

Nike Airmax

Het is niet de eerste keer dat er een lange rij staat voor de kleding- en schoenenwinkel. Vorig jaar stonden meerdere keren veel mensen te wachten voor de winkel. Patta bracht toen samen met het merk Nike een schoen uit, een exclusief paar.