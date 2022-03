Verbouwing Holocaust Museum Plantage Middenlaan: "Altijd beladen en helemaal in deze tijd''

Voor de werkmannen is het logistiek nog een hele uitdaging om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. De bouwplaats is erg klein en de Plantage Middenlaan is smal, wat de aan- en afvoer van bouwmaterialen lastig maakt.

Het Nationele Holocaust Museum vertelt het verhaal van de Jodenvervolging in Nederland. De Hollandsche Schouwburg uit 1881 werd tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikt als plaats waar Joden zich moesten melden. Tienduizenden mannen en vrouwen werden vanaf hier naar concentratie- en vernietigingskampen gedeporteerd.

Kinderen werden van hun ouders gescheiden en via de nabijgelegen crêche gesmokkeld naar de Hervormde Kweekschool. Vanuit daar werden zij door het verzet naar andere plekken in Nederland gestuurd, op deze manier zijn er naar schatting tussen de 500 en 700 kinderen gered.

"We weten wat hier in de oorlog is gebeurd, dus dat brengt af en toe emotionele gevoelens met zich mee,''zegt projectleider Swart. ''Maar het is wel een eer om dit te mogen doen." Tijdens de werkzaamheden worden bovendien soms vondsten gedaan die de geschiedenis weer tot leven brengen, zoals oude tegels van rond de Tweede Wereldoorlog. Bij een fietsende voorbijganger roept de historische locatie paralellen met deze tijd op. "Het is altijd beladen natuurlijk. En eigenlijk nu helemaal in deze tijden, waarin de vrede bedreigd wordt en dat je je realiseert dat wat er toen gebeurd is, weer zou kunnen gebeuren."