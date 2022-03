'Wijkagent stelde week voor moord Peter R. de Vries extra veiligheidsmaatregelen voor'

De Amsterdamse politie stelde een week voor de moord op Peter R. de Vries voor om de misdaadjournalist te volgen met camera's, of hem door een agent in burger te laten observeren op zijn route naar de televisiestudio.

Dat blijkt uit een verhoor van de beveiliger van RTL Boulevard dat in handen van EenVandaag is. Op maandag 28 juni, acht dagen voor de aanslag, werden de beveiligers van RTL Boulevard gewaarschuwd dat De Vries na de uitzending werd gevolgd tot aan de parkeergarage waar zijn motor stond. De beveiliging nam contact op met de wijkagent, die opperde meteen of er meegekeken kon worden via camera's of dat een agent in burger hem zou kunnen observeren.

De volgende dag was De Vries weer te gast bij het programma. De beveiliger confronteerde hem met wat er de dag ervoor gebeurd was en met de mogelijke extra veiligheidsmaatregelen. Maar volgens de beveiliger wilde De Vries dit niet, het zou alleen maar meer opvallen.

Delano G.

De Vries werd op 6 juli, zeven dagen na gewaarschuwd te zijn, in de Lange Leidsedwarsstraat neergeschoten. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed ruim een week later, op 15 juli. Delano G. wordt ervan verdacht te hebben geschoten, Kamil E. zou de vluchtauto bestuurd hebben. De twee verdachten werden nog dezelfde avond opgepakt op de A4 bij Leidschendam.