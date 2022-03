Stad NL V Buurt na dodelijk ongeluk op Rooseveltlaan: "Er moet hier iets gebeuren"

Bewoners en ondernemers vinden dat de gemeente de Rooseveltlaan in Zuid veiliger moet maken. Vorige week dinsdag werd daar een 23-jarige vrouw aangereden door een GVB-bus. Gisteren bleek dat zij in het ziekenhuis aan haar verwondingen is overleden.

Gert-Jan Jimmink, eigenaar van de boekhandel in de straat, zag het ongeluk gebeuren. "Ik heb 112 gebeld en de hulpdiensten waren zeer snel ter plaatse. Maar vanaf het begin af aan hadden we al het gevoel, ook de mensen van de ambulance, van nou, we hopen dat ze het redt, maar zeker weten doen we het niet."

Bloemen op Rooseveltlaan Karel Wessels

Hulpverleners bij het slachtoffer Martin Damen Volgende

Nadat duidelijk was geworden dat de vrouw de aanrijding niet overleefd had, zijn er bloemen neergelegd en is er een kaarsje aangestoken. Ondernemers en buurtbewoners vroegen zich na het ongeluk dagenlang af hoe het met het slachtoffer was. "Aan de andere kant zijn we heel erg geschrokken van wat er is gebeurd. Maar aan de andere kant schrik je ook van wat er al heel lang gaande is", vertelt een bewoner van de straat. Volgens de buurt is het er onoverzichtelijk en wordt er soms hard gereden. "Je wordt steeds voorzichtiger als je oversteekt. Het is eng."

Jimmink zegt dat de oversteekplaats, waar het ongeluk vermoedelijk gebeurde, slecht verlicht is in de avond en nacht. "Je ziet twee verlichtingsarmaturen hangen. Maar die hangen niet boven de oversteekplaats. Die hangen boven de weg. Dus er moet hier betere verlichting komen. Ik ben geen expert. Maar zo kan het niet blijven." Een politiewoordvoerder laat weten dat het onderzoek nog loopt en dat er daarom niks over de toedracht gezegd kan worden. Het kan nog weken tot maanden duren totdat het onderzoek is afgerond. Het GVB is, net als bij elk ongeluk waarbij eigen personeel betrokken is, ook een onderzoek gestart om te kijken of de situatie mogelijk veiliger gemaakt kan worden.