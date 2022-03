Politieke spelletjes #1: Wie is het? Raad het raadslid

De gemeenteraadsverkiezingen staan weer voor de deur. Op 14, 15 en 16 maart mogen Amsterdammers naar de stembus. En dat betekent: heel veel politieke spelletjes. Maar hoeveel weten Amsterdammers eigenlijk van de gemeenteraad? Dat testen Marcel Bamberg en Luuk Dresen in het programma Politieke Spelletjes. De vierdelige serie is vanaf vandaag te zien op AT5. Vandaag spelen we Wie Is het?

In het programma Politieke Spelletjes spelen Marcel en Luuk klassieke Hollandse bordspelletjes met een politieke twist, met voorbijgangers als tegenstander. “Heel knullig: aan een campingtafeltje, in de kou. Maar eigenlijk vindt iedereen die toevallig voorbijloopt het leuk om mee te doen,” zegt Marcel. Naast onbekende Amsterdammers schuiven er ook een paar bekende gezichten aan tafel aan, zoals de wethouders en lijsttrekkers van de grootste partijen in de raad.

Wie is het? In deze eerste aflevering zie je het spelletje Wie is het? , met de gezichten van Amsterdamse raadsleden waarvan de naam moet worden geraden. Dat het raadsleden zijn die op de kaartjes staan, viel trouwens niet gelijk op. "Dan heb je een bord met dertig gezichten van de mensen die belangrijke besluiten nemen over Amsterdam voor je. En de gemiddelde Amsterdammer kent er nul,” zegt Luuk lachend. Makers politieke spelletjes De presentatoren zijn nieuw als duo bij AT5. Luuk Dresen presenteerde in 2020 al wel ‘De Nacht Van’ voor AT5. Verder kun je hem kennen van ‘Lekker Lullen de Podcast’. Marcel Bamberg zou je naast zijn presentatiewerk kunnen kennen van satirische video’s, zoals zijn bewerking van de Troonrede in 2021. Het belangrijkste doel van het programma is om aandacht te besteden aan te verkiezingen, legt Marcel uit. “Wie zijn er verkiesbaar? Welke partijen doen er mee? En welke thema’s zijn belangrijk voor Amsterdammers? De afgelopen jaren ligt de opkomst bij deze verkiezingen in Amsterdam rond de 50%. Dat mag wel iets hoger.” Politieke Spelletjes is vanaf vandaag, maandag 7 maart om 19.13 uur, dagelijks te zien op AT5, en online op het AT5 YouTube-kanaal. De afleveringen worden verschillende keren herhaald tot aan de verkiezingen, ook op het speciale themakanaal 020Kiest (vanaf 14 maart).